بعد تحذير "الصحة" من تناولها.. عقوبات لمن يصطاد سمكة الأرنب السامة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية من اصطياد سمكة الأرنب السامة وخطورة تناولها.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية إن الهيئة تقوم بإجراءات عديدة لمنع اصطياد سمكة الأرنب السامة من بينها توعية الصيادين بخطورتها وكيفية التعامل معها في حال صيدها والعقوبات التي تقع عليهم في حال صيدها، وذلك بنشر لجان في منافذ الصيد على البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عقوبات صيد أسماك الأرنب السامة عديدة من بينها وقف ترخيص مركب الصيد، ووقف التجديد للمركب، والصياد، لافتاً إلى أن الهيئة تشدد على عدم وصول السمكة إلى الأسواق وبيعها للمواطنين نظراً لشدة خطورتها وسميتها.

وأشار إلى أن الهيئة دائمًا وبشكل مستمر توجه نداءات إلى الصيادين بعدم صيد هذه السمكة أو بيعها للمواطنين، كما تنبه المواطنين بعدم شراء السمكة والابتعاد عن أماكن بيعها الغير منتظمة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، مساء امس من نوع سمك منتشر في الأسواق يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سمكة القراض أو النفيخة أو الأرنب ضارة بالصحة وتؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت الصحة، أن سمكة القراض تتميز بجلد رمادي، وهي الأشد فتكًا في العالم.

وتابعت الصحة، أنها سميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف بإسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف.

وتحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع، والسم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء حتى الآن.

وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.

تعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين، وقد يسبب سمها الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات.