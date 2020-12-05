عبدالله المغازي: المساس بثوابت الأديان لا علاقة له بحرية التعبير

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مصر تقبل الحوار في أي شيء، لأنه لا توجد دولة عليها ملاحظات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا ما رأيناه في الولايات المتحدة الأمريكية واندلاع مظاهرات عارمة نتيجة انتهاكات في حقوق الإنسان، وحديث الأصدقاء مقبول لكن لا نقبل ملاحظات من أحد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولن يعلمنا أحد إنسانيتنا.

وأضاف "المغازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تعمل على ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بكل أمانة، وجرى معالجة الكثير من القضايا، وهذا ليس عيبًا، ومصر تهتم بأمور المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، مؤكدا أن مصر تطورت بشكل كبير في هذا الملف، وحقوق الإنسان تبدأ بحق الحياة ثم التعليم ثم الصحة ثم السكن، مليون حق ومن ضمنهم حق حرية التعبير وإبداء الرأي، وعندما يقتصرها البعض فتتحول لنوع من المكايدة السياسية.

وأشار إلى أنه عندما أدركت العديد من الدول، مثل فرنسا، أن هناك عناصر خارجية تخترق المظاهرات التي اندلعت بها، واتهمت بعضا الدول من بينها تركيا لتأجيج الوضع داخل باريس، أدركت أنه لابد من حماية عناصر الأمن، وهذا طبيعي لكل الدول، نظرا لأنها تشكل العناصر الصلبة لحمايتها، وعندئذ قال البعض إن ذلك يشكل خرقا للحقوق والحريات فيما يتعلق بقانون الأمن الشامل.

وأكد أنه كلما كانت الدولة صلبة وقوية بمؤسساتها ومترابطة ما بين قيادتها وشعبها مثل مصر، كما أنه فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية لا يسمى أبدا حرية تعبير لأنها من الثوابت، ولا يوجد حرية تعبير فيما يتعلق بالثوابت الدينية، سواء بالدين الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، لأن هذا الأمر بعيد عما يسمى بحق حرية الرأي.