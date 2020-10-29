سانت كاترين.. المدينة السياحية المقدسة وملتقى الأديان السماوية

تقع مدينة "سانت كاترين" في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، ولها قيمة تاريخية وروحية كبيرة، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، وكذلك بها جبل كاترين، ودير سانت كاترين الأثري، والذى يعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وتعد سانت كاترين هى المدينة الأعلى جغرافيا بين المدن المصرية بارتفاع حوالى 1600 متر فوق سطح البحر، بينما أعلى جبالها والذى يحمل اسمها وهو الأعلى على الإطلاق فى مصر يسجل ارتفاعه 2629 مترا. وتعداد سكان المدينة يناهز نحو 12 ألف مواطن، 90% منهم يعملون بالسياحة وأخرين ما بين مزارعين وموظفين.

وخلال الفترة الأخيرة قامت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعمل خطة لتطوير مدينة "سانت كاترين"، بما يراعى عدم المساس بموقع الوادى المقدس، والجزء الرئيسي من المحمعية الطبيعية، وستكون بنفس الطابع البيئي الذي تتميز به المدينة، حفاظا على الطابع المعمارى والعمراني، حتى تصبح مقصدا عالميا للسياحة الجبلية والتراثية.

خطة الحكومة لتطوير مدينة "سانت كاترين":

1- تطوير مدينة "سانت كاترين" بالكامل.

2- رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المدينة، بما يسهل حركة التنقلات الداخلية والخارجية.

3- إقامة عدد من الطرق المقترحة، لمساندة الطرق الموجودة بالفعل.

4- تطوير المرافق الرئيسية بالمدينة منها: "شبكات المياه، والكهرباء، والاتصالات".

5- تطوير المناطق السكنية بما يحافظ على الطابع العمراني المحلي ويؤكد الهوية الثقافية للمدينة.

6- الاهتمام بالتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية التي تتفرد وتتميز بها المدينة.

7- العمل على تطويرعملية إنتاج زيت الزيتون والعسل الجبلي.

8- إيجاد آفاق جديدة للإستثمار والإنتاج بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي.

9- توافر شبكة اتصالات قوية تغطي المزارات والمقاصد السياحية بالمدينة.

10- توفير وسائل التأمين وبخاصة الإسعاف الطائر.

11- تنمية المسارات السياحية التالية (مسار قبلة الأديان والحضارات - مسار السياحة الطبيعية والتاريخية - مسار درب سيناء للسفارى والمغامرات).

12- تنفيذ عدد من المشروعات التي تعمل على استغلال الطبيعة الجبلية الخلابة لمدينة سانت كاترين بالشكل الأمثل، ومنها إيجاد منطقة مركزية تراثية ثقافية للمدينة، ومركز للزوار، ومطلات جبلية ومراكز لخدمات السائحين والزوار، ونزل بيئي.

13- العمل على إنارة شبكة الطرق داخل المدينة وفقا للنظم الحديثة.

14- عمل تصورات إنارة الجبال داخل المدينة بصورة جذابة.

15- استخدام أنظمة العرض في إبراز سحر هذه المنطقة.

16- تطوير منطقة وادي الدير، من خلال إقامة عدد من البازارات والمحال التجارية، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، ووحدات إضاءة متميزة.

17- تطوير منطقة مقام النبي هارون، عن طريق إقامة منطقة رؤية بانورامية بها.

18- تحسين وتمهيد المسارات القائمة، بما يدعم السياحة في هذه المنطقة الواعدة.