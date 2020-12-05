رحالة مصري: السفر أكسبني الخبرات.. والعالم منزلي

قال محمد العفيفي، الرحالة المصري، إنه تعرف على زوجته أثناء رحلاته الاستكشافية، موضحا أنه يقيم حاليا في ألمانيا برفقة زوجته وابنه: "حتى بعد ما ربنا رزقنا بيونس أبننا كنا مقررين نكمل سفر واكتشاف العالم".

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قرر وزوجته شراء "كرافان" للسفر عبر مختلف الدول، وهي فكرة تم البدء فيها منذ 3 أشهر، وهو "كرفان" تم صناعته في عام 1988: "جددناه وحطينا كل المجهود فيه، ودلوقتي بدأنا السفر بيه".

وأوضح، أن أولى رحلاته بالكرفان كانت إلى جبال الألب، وفي تلك الرحلة مر على 3 دول، وهو الوسيلة الأمنة حول العالم للتنقل بين دول العالم بدون الإصابة بفيروس كورونا: "بنحاول نمشي بشكل بسيط وبطيء عن العالم اللي عايشين فيه".

وأكد "عفيفي"، أن السفر حول العالم أكسبه العديد من الخبرات واللغات والمعارف، حيث أنه كان يعمل من قبل كموظف في أحدى الشركات، ولكنه ضاق ذرعا بالجلوس على المكتب: "أنا زورت حتى الآن 30 دولة، وبالكرفان 4 دول".

وأشار الرحالة المصري، إلى أن هناك الكثير ممن يسألوه كيف تسير الحياة في "الكرفان"؟، حيث أنه دائما ما يؤكد لهم أنه هو غرفة النوم وباقي العالم هو المنزل:"هدفنا نخلي ابننا أصغر رحالة عربي".