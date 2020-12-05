يعرض 13 ديسمبر.. تيم حسن يكشف عن بوستر مسلسل "العميد"

كشف الفنان السوري تيم حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بوستر مسلسله "العميد"، والمقرر عرضه 13 ديسمبر على mbc.

ونشر تيم بوستر مسلسل "العميد"وظهر في البوستر وهو يرتدي بدلة ونظارة نظر ويطلق لحيته وعلق قائلا، "العميد الأسبوع المقبل 13 ديسمبر على mbc".

وكان تيم اعلن سبتمبر الماضي عن بدايه مسلسل"العميد" حيث كتب تيم"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلًا: "نبدأ قريبا إن شاء الله مسلسل العميد.. كتابة وإخراج باسم السلكا".كان تيم حسن تعاون مع باسم السلكا في مسلسل الهيبة في أجزائه الثلاث، إلا أنه اعتذر عن تقديم الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.

وعرض مؤخرا لتيم الجزء الاخير من مسلسله "الهيبة" وكان صُناع المسلسل أعلنوا أن نهاية سلسلة "الهيبة"، ستكون من خلال الجزء الرابع، بعد تقديم 3 مواسم ناجحة جماهيريًا.وعبّر تيم حسن، عن حزنه لإنهاء أحداث مسلسل "الهيبة"، خلال تصريحات تليفزيونية: "يجب أن يكون هناك آفاق وشخصيات جديدة في هذه المهنة".في الجزء الأول من "الهيبة"، شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، وفي الجزء الثاني حّلت بدلًا منها، الفنانة نيكول سابا في "الهيبة العودة".وفي الجزء الثالث "الهيبة الحصاد"، قدمّت الفنانة سيرين عبدالنور، الدورعوضًا عن "نيكول"، وفي الجزء الرابع "الهيبة الرد" تشارك الفنانة السورية ديما قندلفت، بدلًا من "سيرين".

مسلسل "الهيبة"، إخراج سامر البرقاوي، ورشة عمل يشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.