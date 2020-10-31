وفاء الكيلاني تروج لمسلسل تيم حسن: وسع للكبير

روجت الإعلامية وفاء الكيلاني، لمسلسل "الهيبة"، بطولة زوجها تيم حسن، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "وسع للكبير، الهيبة‬⁩ بكرة، كل التوفيق ⁦‪ لكل فريق العمل".

واعلن الفنان تيم حسن، عبر حسابه على إنستجرام، موعد طرح الجزء الرابع والأخير من مسلسل "الهيبة"، والذي يحمل عنوان "الهيبة الرد".

ونشر تيم، برومو المسلسل، وعلق قائلا: "ابتداء من الشهر القادم، 1 نوفمبر مسلسل "الهيبة الرد".

وكان صُناع المسلسل أعلنوا أن نهاية سلسلة "الهيبة"، ستكون من خلال الجزء الرابع، بعد تقديم 3 مواسم ناجحة جماهيريًا.

وعبّر تيم حسن، عن حزنه لإنهاء أحداث مسلسل "الهيبة"، خلال تصريحات تليفزيونية: "يجب أن يكون هناك آفاق وشخصيات جديدة في هذه المهنة".

في الجزء الأول من "الهيبة"، شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، وفي الجزء الثاني حّلت بدلًا منها، الفنانة نيكول سابا في "الهيبة العودة".

وفي الجزء الثالث "الهيبة الحصاد"، قدمّت الفنانة سيرين عبدالنور، الدورعوضًا عن "نيكول"، وفي الجزء الرابع "الهيبة الرد" تشارك الفنانة السورية ديما قندلفت، بدلًا من "سيرين".