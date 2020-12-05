بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين "ميني باص" وسيارة نقل على الطريق الإقليمي، أعلى طريق أسيوط الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميني باص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي، أعلى طريق أسيوط الغربي، بنطاق المركز، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الفيوم العام.

وتبين من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح، أن المتوفين هم عصام علي عبد التواب (37 عامًا) ومقيم العياط، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، ورجب بيومي، 35 عامًا، مقيم بقرية برنشت العياط، وتم نقل الجثمان إلى العياط.

كما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وهم: محمود محمد محمود (27 عامًا) ومقيم العياط، ومصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عمر محمود (18 عامًا) ومقيم العياط ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا حلمي نمر (35 عامًا) ومقيم العياط ومصاب بكسر بالساق الأيمن، وطارق إبراهيم علي ومقيم العياط ومصاب بكسر بالفك العلوي وكسر مضاعف بالساق، وجمال عبد الناصر إبراهيم ( 35 عامًا) وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود سلومة حسين (24 عامًا) ومصاب بكدمة شديدة بالضلوع، وعيد محمد نمر (34 عامًا) مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وشعبان عبد العزيز (46 عامًا) مصاب بكدمات بالجسم وسحجات متفرقة، وكريم عيد رياض (30 عامًا) مصاب ما بعد الارتجاج وجرح قطعي 20 سم بالرأس، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.