طبيب يرصد 30 ألف جنيه مكافأة لمن يرشد عن قاتل كلبه: التحقيقات جارية

أعلن الدكتور عاطف السمان، عن مكافأة 30 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات يخص قاتل كلبه الذي قتل من فترة قريبة مازالت التحقيقات جارية عمن قام بقتله، حيث إن هذا الكلب يقوم بتربيته منذ 4 سنوات: "هو كلب مهجن، ولكنه تدرب على الذكاء والحراسة".

وأضاف "السمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك علاقة غير مفهومة بينه وبين الكلب، حيث إن الكلب معروف لدى أهل القرية وفي شارع ضيق عرضه 2 متر قام شخصان بضربه بالشوم حتى مات: "كانوا عارفين يقتلوه إزاي".

وأوضح أن الشخصين بعد مقتل الكلب كانا يرسلان رسالة إليه، وفي أعقاب ذلك جاء طفل بعمر الـ7 سنوات وأخبره ما حدث لكلبه: "رحت خدته بالعربية وكان توفى ودفنته وبكيت عليه، وصعب عليا خالص وقعدت أتحرى عن القاتل".

وأكد "السمان"، أنه قام بإعلان عن مكافأة قدرها 30 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات عن قاتل كلبه، ووصلته الكثير من المعلومات حول أحد الأشخاص: "وأنا داخل على الكلب أحد الأشخاص طلع بالشومة وكان ماشي في الشارع بيها، وحبيت أتحرى قبل ما أخد أي خطوة، وقربت من الجاني".

وأشار، إلى أنه يعشق تربية الكلاب ودائما ما يكون رحيمًا بهم، وهم بالنسبة له أوفى وأذكى كثيرًا من بعض الأشخاص الذي يتعامل معهم.