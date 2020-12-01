500 جنيه مكافأة للإبلاغ عن السيارات التي تلقي بمخلفات البناء بالبحر الأحمر

أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قرارا بتخصيص مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لمن يقوم بالإبلاغ عن سيارات الردش، من خلال التقاط الصور أثناء قيامها بإلقاء الردش بالأماكن غير المخصصة لها.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هناك تنسيقا مع مديرية أمن البحر الأحمر لضبط السيارات التى تلقى بالردش الناتج عن أعمال البناء والتى تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع ، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها.

وأوضح اللواء عمرو حنفى أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبا على المجهود المبذول من قبل أجهزة المحافظة للحفاظ على منظومة النظافة بالمحافظة، والتي يقوم عليها عدد كبير من الجهات المعنية للحفاظ عليها، مناشدا الأهالى التعاون مع الأجهزة المعنية بالإبلاغ عن أى سائق يقوم بهذا الفعل وإرسال الصور ليتم اتخاذ الإجراء القانوني ضده مع رصد مكافأة لمن قام بالإبلاغ عنه.

من ناحية أخرى تستمر أجهزة محافظة البحر الأحمر في أعمال الحماية من أخطار السيول وإنشاء السدود والبحيرات الصناعية بالتنسيق مع أعمال الإدارة العامة للمياه الجوفية، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية من اخطار السيول.

وشدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التى تقوم بها الإدارة العامة للمياه الجوفية المتضمنة إنشاء السدود والبحيرات الصناعية بمخرات السيول، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات بالأودية، طبقا للجداول الزمنية لكل مشروع.

ووجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى وتطهير المخرات باستمرار، والتنسيق مع الجهات المعنية، وجاهزية الأفراد والمعدات وتجهيز غرفة العمليات بالمدن لمتابعة أى حالات طارئة مطالبا باليقظة التامة لكافة العاملين بإدارة الأزمات للتصدى لاى تغيرات طارئة فى الأحوال الجوية.