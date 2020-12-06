خداع تركيا يتكشف.. تعطل محرك هليكوبتر بحفل تدشينه وكورونا يجتاح البلاد

يتكشف الخداع التركى يوما بعد يوم ورغم لجوء تركيا لإثارة الأزمات الخارجية والتدخل فى شئون الدول، للسيطرة على أوضاع البلاد المتردية ،إلا أن خداعها يتكشف بأيديها ورغما عنها.

وفى الوقت الذى تروج تركيا، لنفسها على أنها واحدة من مصنعي ومصدري الصناعات العسكرية عالميًا،شهد حفل تسليم أول محرك هليكوبتر تركي محلي الصنع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، موقفًا محرجًا، إذ تعطل تشغيل المحرك الذي أقيم الحفل من أجل التباهي به.

فيما تكشف واردات البلاد من قطع السلاح ومدخلات الإنتاج الرئيسية، أن أنقرة ليست سوى مجمع لشركات أسلحة عالمية.

وخلال لقطات بثها التلفزيون التركي على الهواء مساء السبت ، حاول المشاركون في الحفل تشغيل محرك هليكوبتر تركي محلي الصنع، دون جدوى، ليسأل الرئيس التركي، وزير دفاعه خلوصي أكار: "ونحن الآن نرى افتتاح تشغيل المحرك.. هل نحن جاهزون يا سيد خلوصي؟"، دون أن يتلقى ردًا عمليًا.

من جهة أخرى، توعد المدير العام لشركة (TUSAŞ Motor Sanayii AŞ)، المسؤولة عن الحفل محمود فاروق أكشيت، من تسببوا في الموقف بالملاحقة، قائلًا: لن نسامح من يريدون تخريب الحفل.

وخلال الحفل، أكد أردوغان، محاولا التخفيف من حرج موقفه مستندا إلى نظرية المؤامرة، فقال إن هناك من يحاول تقويض الصناعة الدفاعية لتركيا.

فى المقابل، ارتفعت إصابات فيروس كورونا بتركيا بشكل هائل بعد أن غيرت السلطات سياستها بشأن تسجيل الحالات المريضة، في ظاهرة تثبت خداع الحكومة التركية على مدار أشهر بشأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد هذا الارتفاع الهائل مخاوف المنظمات الطبية وأحزاب المعارضة منذ فترة طويلة، من أن تركيا تواجه موجة مقلقة من الإصابات في ظل سياسة "الإخفاء" التي اتبعتها الحكومة لفترة طويلة وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز".

وكان أنصار أردوغان يهاجمون كل من يشكك في الأرقام الرسمية، لا سيما الخبراء الطبيين.

وأعلنت وزارة الصحة التركية السبت تسجيل 196 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 14705.

كما رصدت السلطات الصحية 31896 إصابة جديد بالفيروس، نزولا من 32736 إصابة تم رصدها أمس الجمعة، وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

وفرضت تركيا عزلا عاما خلال عطلات نهاية الأسبوع، للمرة الأولى منذ مايو الماضي، بعد أن سجلت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مستويات قياسية في الأيام الماضية.

وعرض التلفزيون التركي السبت، لقطات لساحات وشوارع خالية إلى حد كبير في إسطنبول والعاصمة أنقرة وإزمير.

وتعمل تركيا على إخفاء خيباتها الداخلية بإثارة الأزمات الخارجية وأكد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أنه تم رصد تحرك سفن حربية تركية نحو ليبيا في خليج سرت.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في تصريحات لقناتي العربية والحدث، إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية ويتم متابعتها والتصدي لها إذا لزم الأمر.

وتابع المسؤول الليبي: "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".

وذكرت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق أن سفنًا حربية تركية تم رصدها في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي.

وزعمت التقارير، أن وجهة السفن التركية قد تكون مناطق الهلال النفطي التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي.