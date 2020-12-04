رئيس حزب معارض: نظام أردوغان يراقبني وأصبحت مهددا بالقتل

قال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، إنه أصبح مهددا بالقتل، مضيفا لصحيفة "تي 24 التركية"، أن حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وضعته تحت المراقبة.

وحذر أوغلو، من فوضى في تركيا بسبب إسكات حزب أردوغان، للمعارضة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت خطوة أردوغان، ببيع نسبة من بورصة اسطنبول إلى قطر، نالت انتقادات حادة في البلاد، حيث وصفها زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو، بأنها مثال آخر على يأس الحكومة في إدارة الاقتصاد.

وانتقد أوغلو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس" FOX التركية، ما قام به الرئيس، وقال له: "لماذا تبيع البورصة؟ يجوز لقطر شراء الأسهم من البورصة، ولكن على أي أساس تقوم ببيع البورصة".

وأضاف أوغلو: "إنهم يتظاهرون بأنهم قوميين لكنهم لم يتركوا مكاناً للبيع في البلاد"، مشددا على أن الحكومة باعت مصانع وأراض وبنوك وشركات تأمين في محاولة لتوليد أموال نقدية، وأوضح المعارض التركي: "إلى أي مدى سيصل هذا؟ لمن العقارات التي تبيعها؟".