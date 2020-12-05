حصيلة مخالفات كورونا.. الكمامة تورط 130 ألف سائق وغلق 12 ألف محل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه، حيث أسفرت جهودها خلال شهر نوفمبر عن ضبط 34854 قضية تموينية متنوعة و2749 مقهى مخالف وغلق 12825 محل مخالف لقرار الغلق وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 130602 سائق نقل جماعي.

6 قتلى

واستهدفت أجهزة الوزارة تحت إشراف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 1736متهمين وبحوزتهم 92 قطعة سلاح ناري و 314 طلقة مختلفة الأعيرة و 46 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 18644 حكم قضائي متنوع، وضبط 10 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم، 2820 قضية متنوعة، وضبط وفحص 9632 عنصر إجرامي.

كما أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 99 عنصر إجرامي آخرين بنطاق مديريات أمن القاهرة و الجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والشرقية والسويس والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان بإجمالي مضبوطات 105 قطع سلاح ناري رشاش جرينوف 2 رشاش و 63 بندقية آلية و 18 بندقية خرطوش و 4 مسدسات و17 فرد محلي الصنع وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة و 2 مسدس صوت و2 سلاح أبيض وضبط 252,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5 طربات لذات المخدر و 150جرام لمخدر الهيروين و 2 كيلو جرام لمخدر الشابو و 500 جرام لمخدر الأفيون و 114 قرص مخدر و 20 كيلو جرام لمخدر البانجو و 100 جرام لمخدر الهيدرو و4 آلاف قطعة سلاح.

كما تم ضبط 4129 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3497 متهمين شملت 2 جرينوف و4 رشاشات و375 بندقية آلية و641 بندقية "مششخنة وغير مششخنة و282 مسدس و2825 فرد محلي و10131 طلقة مختلفة الأعيرة و3 شرائط جرينوف و نظارة ميدان وتليسكوب كما تم ضبط 60 تشكيل عصابي، ضموا 170 متهما، ارتكبوا 249 حادث و667 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم رشاش و 6 بنادق آلية و 17بندقية "غير مششخنة" و 4 مسدس و 178فرد محلى و 489 سلاح أبيض.