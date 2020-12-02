"الصحة": وفرنا كمامات ومطهرات مجانا لحاضري "القاهرة السينمائي"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في المؤتمرات التي تجرى على الأراضي المصرية، يتم وضع خطة تأمين طبي، لاتباع الإجراءات الوقائية، في مثل تلك التجمعات الضخمة: "مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان الدولة وتشرف عليه وزارة الثقافة".

وأضاف "مجاهد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز في حفلة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على فضائية "DMC"، أن وزيرة الصحة، قامت بالتنسيق مع وزيرة الثقافة، وأكدت على ضرورة اتخاذ الجميع التدابير الاحترازية منذ اليوم الأول، كما تم الدفع بـ100 من الفرق الطبية وقطاع الطبي الوقائي.

وأوضح أن هناك الكثير من الحملات التي جرى تنفيذها للمراقبة على الأغذية والمياه، للتأكد من سلامتها، كما أن هناك فريق آخر للطب الوقائي، يقوم بمتابعة التشديد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الماسكات، أثناء التواجد في ذلك التجمع: "هدفنا الحفاظ على صحة المواطن المصري وأيضا ضيوف المهرجان من كل دول العالم".

وأكد أن وزارة الصحة موجودة بأكشاك طبية بها كل المستلزمات الطبية، والتعقيم لحاضري المهرجان، كما جرى تعقيم كل قاعات المهرجان: "الأكشاك الطبية بتوفر الوزارة مجانا كل ما بها، والعيادات المتنقله فيها مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية أو للأمراض المزمنة".

وأشار إلى أن هناك فرق من المتطوعين تابعين للوزارة، يقوموا بالإشراف على تنفيذ الإجراءات وتوعيه الحضور بأهمية اتخاذ تلك التدابير الاحترازية واتباعها، والمشاركة المجانية في كل مبادرات رئيس الجمهورية الموجودة في المهرجان.