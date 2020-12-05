نجل سيدة الإسكندرية المقتولة حرقا: نثق في عدالة القضاء

بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة "إبراهيم. ق"، 35 عامًا، ميكانيكي سيارات، المتهم بقتل سيدة الإسكندرية سامية حجازي، بإشعال النار بها، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وخلال الجلسة طالب محامي الجاني برد المحكمة، بذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى باكر الأحد 6 ديسمبر، لاتخاذ إجراءات الرد من قبل محكمة الاستئناف.

وفي أثناء الجلسة حدثت مشادة بين دفاع المتهم وأهل المجني عليها داخل قاعة المحكمة، حيث قال رامي مبروك، نجل المجني عليها، إن دفاع القاتل لجأ إلى المماطلة وإضاعة الوقت، عن طريق المطالبة برد المحكمة بحجة الاطلاع على تفاصيل القضية، مشيرًا إلى أنه تصرف مشين أثار غضب واستفزاز المتواجدين داخل قاعة المحكمة.

وأضاف "مبروك" لـ"الوطن"، أن مماطلة محامي المتهم لتضييع الوقت وتأخير الفصل في القضية، كان سببًا في غضب الحضور داخل الجلسة وحدوث مشادات كلامية بين الجهتين، مشيرًا إلى أنهم على ثقة في عدالة ونزاهة القضاء المصري، وفي رد المحكمة غدًا.

وأوضح نجل المجني عليها، أن كل الأدلة وملابسات الواقعة واعتراف القاتل، بالنسبة لقانون العقوبات تصل إلى حكم واحد وهو الإعدام، حتى لو طالب محامي المتهم بتغيير القاضي أكثر من مرة، مضيفًا أنه يثق في عدالة القضاء، ويتمنى أن يكون القصاص سريعًا حتى تستريح نفوسهم.

وقررت النيابة العامة، السبت الماضي، إحالة المتهم بقتل السيدة سامية حجازي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد إشعاله النيران بها داخل شقتها السكنية، انتقامًا منها بعدما أبلغت الشرطة عنه في أثناء سرقته لشقة أحد جيرانها، وتم ضبطه متلبسًا، وبعد 4 أيام من احتجازه على ذمة التحقيقات، تم الإفراج عنه بضمان محل إقامته، ما دفعه إلى العودة لها وقتلها حرقًا في نفس يوم خروجه من الحجز.