"المصريين" ينظم "الواقع والتحديات" لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم

تنظم أمانة المرأة بحزب المصريين، اليوم، ندوة حوارية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة - الواقع والتحديات"، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالمقر الرئيسي لحزب المصريين، تحت رعاية الدكتور حسين أبو العطا، رئيس الحزب، واللواء حسام بدر الدين، مساعد رئيس الحزب، والمهندسة مروة الطحاوي، أمين عام المرأة.

يأتي ذلك ضمن جهود حزب "المصريين" في عمل حملات توعوية لدور المرأة في المجتمع وأهميته، وتسليط الضوء على ظاهرة باتت تشكل مرضًا يهدد بأبعاده الاجتماعية والصحية والاقتصادية أمن واستقرار المجتمع، ألا وهي ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة واتخاذه من قبل البعض أداة للتخاطب وتفريغ الضغوطات، ما دفع إلى التعمق بها لإيجاد أنسب الطرق لمكافحتها والوقاية منها.

وتناقش الندوة ما تتعرض له المرأة في المجتمع المصري من مظاهر للعنف تتنوع وتمثل مرضا حقيقا في جسد الدولة التي تؤمن بأهمية دورة المرأة وتعزز من قيمها مما يجعلنا نقف على الأبعاد الاجتماعية والصحية والاقتصادية للظاهرة حتى لا تكون عائقا على أمن واستقرار المجتمع، في وقت يتعامل فيه البعض مع الظاهرة وكأنها أداة تخاطب للتعامل مع المرأة وتفريغ الضغوطات.

وتنظم الندوة بحضور الدكتورة رانيا بديع أستاذة علم النفس الروحي وخبيرة العلاج بالطاقة الحيوية، والكاتبة سلمى حسب الله عضو اتحاد الكتاب وصانعة أفلام وثائقية، والإعلامية محاسن صابر مؤسسة أول إذاعة خاصة للنساء في مصر "مطلقات راديو"، والدكتورة إيمان كريم مسؤول لجنة المرأة بنادي الصيد المصري.

ويذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن منذ اندلاع جائحة "كوفيد - 19"، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي، واصفا الظاهرة بـ"الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة كوفيد - 19 مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف".