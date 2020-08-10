مساعد رئيس حزب المصريين: انتخابات الشيوخ بالسعودية عرس ديمقراطي

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، وأحد أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، استمرار عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في السعودية، للمرة الأولى عبر البريد السريع بسبب جائحة كورونا حرصًا على سلامة الناخبين.

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن انتخابات مجلس الشيوخ الجارية عرس ديمقراطي في السعودية، مشددًا على ضرورة مشاركة كل مصري مقيم بالخارج في الإدلاء بصوته واختيار المرشحين بدائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة.

وأوضح أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الهجرة تحت مسمى "كلم مصر" على الهواتف المحمولة ساهم في مساعدة الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت فى الانتخابات في 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة حددتها لجنة الانتخابات.