سائق يعيد 100 ألف جنيه لصاحبها في بنها

ضرب سائق بسيط بمدينة بنها مثلا في الأمانة عندما أعاد 100 ألف جنيه إلى صاحبها عثر عليها في سيارته الأجرة بعد نزول صاحبها رغم دخله البسيط وأزماته المالية، وحاجته الماسة للانتهاء من استكمال دفع ثمن الأدوات الكهربائية التي اشتراها بالدين لتجهيز ابنته التي تزوجت منذ فترة قصيرة.

السائق ويدعى حسان الجمال من قرية الرملة مركز بنها لا يملك السيارة بل يعمل عليها مقابل نسبة من إجمالي متحصلات اليوم، عثر على حقيبة وبداخلها 100 ألف جنيه نسيها أحد الركاب داخل السيارة فأعادها كاملة لصاحبها.

لدى حسان البالغ من العمر 43 عاما، 4 أبناء منهم ابنته الكبرى متزوجة، وشوقي يؤدي خدمته العسكرية وصفية 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي ومحمود بالصف الثاني الابتدائي.

ويقول "خرجت كعادتي كل يوم للعمل بالسيارة التي أعمل عليها وأمام محطة القطار ببنها، استوقفني رجل وأسرته وطلبوا منى توصيلهم إلى مدينة الإسماعيلية".

يضيف حسان، "وفي طريق العودة من الإسماعيلية استوقفني شخص على الطريق الدائري ومعه حقيبة ونزل أمام إحدى القرى على الطريق الزراعي، وأنا في طريق العودة، فوجئت بالحقيبة وبها أموال".

أكد حسان أنه لم يفكر في شيء سوى إعادة النقود متخيلا القلق الذي يعيشه صاحبها، فتواصل معه وتوجهها إلى النقيب عماد سامي معاون مباحث مركز بنها، لإثبات حالة وتم تسليمه المبلغ كاملا، حيث عرض صاحب المبلغ مكافأة مالية ولكنه رفض.

وعلم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالواقعة، وأشاد بأمانة السائق ووعد بتكريمه تقديراً لأمانته وموقفه المشرف.

يقول السائق إنه عثر في واقعة مشابهه على حقيبة بها ساعات يد لماركات عالمية داخل سيارته منذ شهور عند عودته من القاهرة نسيها صاحبها، فتواصل معها حتى سلمه حقيبته.