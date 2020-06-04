لإعادته حقيبة مفقودة.. محافظ بني سويف يكرم "كاشريلا" السائق الأمين

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، السائق محمد علي محمد، الشهير بـ "كاشريلا" لموقفه المشرف، الذي برهن من خلاله عن أمانته، وأخلاقه الحميدة، حيث تعامل بمنتهى الأمانة عندما فقد أحد ركاب الأتوبيس الخاص بنقل العائدين من فترة العزل الصحي، عقب عودته من دولة الإمارات، بالمدينة الجامعية ببني سويف إلى محل إقامته بكفر الشيخ، التي بها مقتنيات وأموال وأوراق شخصية للمواطن، تقدر بأكثر من مليون جنيه.

وكان الدور البطولي من قائد الأتوبيس عندما تم إبلاغه بالواقعة، بحث عن الحقيبة وعثر عليها، وتواصل مع صاحب الحقيبة وردها إليه.

وأكد محافظ بني سويف على حرصه الدائم على تكريم النماذج المميزة من المواطنين، الذين يمنحون الباقين القدوة الحسنة، وتشجيعا لاستعادة أخلاقنا التي يتميز بها الشعب المصري كالتضحية والشهامة والأمانة، قائلا "الجدعنة والشهامة والأمانة أخلاق تربى عليها الشعب المصري، والموقف المشرف اللى عمله المواطن محمد، دليل على أن أبناء بني سويف قدوة ونموذج مشرف".

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه، اليوم، السائق الأمين، وسلمه شهادة تقدير لأمانته وإخلاصه في العمل، مؤكدا له أن مكتبه دائما مفتوح له في أي وقت، وأن ماصنعه شرف محافظته، وأسرته، وأمانته التي أظهرها في ذلك الموقف لا يقدر بثمن، وسيعود على عليه وعلى أولاده بالخير والبركة.

من جهته أعرب محمد علي، عن سروره واعتزازه بلقاء محافظ بني سويف وحرصه على استقباله بمكتبه، وتكريمه له، على الرغم أن ما فعله هو واجب عليه، ولكنه وجد الترحيب والتقدير من الحكومة وأبناء محافظته، مشيرا إلى أن لقائه بالمحافظ يعد تشجيعا لكل أمين ومتميز ومخلص في أداء عمله، مؤكدا على أن المصريين كلهم بداخلهم الخير ويمتلكون الأخلاق الحميدة ومحبين لوطنه مصر.