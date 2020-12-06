وفاة استشاري جراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكورونا في كفر الشيخ

أعلن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، وفاة الدكتور مجدي موافي، استشاري الجراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بالمحافظة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر نقيب أطباء كفر الشيخ، رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يناشد محافظ الأقليم، جمال نور الدين، بتخصيص 4 مستشفيات فقط على مستوى المحافظة لتكون لعزل المصابين بكورونا.

وقال نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ في رسالته: "إلى معالي اللواء، محافظ كفر الشيخ. صباح اليوم، فقدت نقابة أطباء كفر الشيخ شهيدا جديدا من شهداء كورونا، الدكتور مجدي موافي، استشاري الجراحة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وأنا بصفتي نقيبا لأطباء كفر الشيخ أناشدكم التدخل اليوم قبل غد لأنقاذ أهالينا في محافظة كفر الشيخ من هذا العبث القاتل، الفيروس الغامض تحول إلى وحش كاسر، يهاجم بضراوة شديدة، لابد من إصدار قرار من معاليكم باختيار أربع مستشفيات على مستوى المحافظة كبداية، لتكون مستشفيات عزل فقط".

وأضاف أبو سمرة، المستشفيات هي بلطيم المركزي، سيدي غازي المركزي، وقلين المركزي، واختيار الرابعة في غرب محافظة كفر الشيخ، هذه المستشفيات تستقبل حالات الكورونا فقط، على أن لا تستقبل باقي مستشفيات المحافظة حالات الكورونا وتكتفي باستقبال الحوادث على مستوى المحافظة بعد قرار من معاليكم بإلغاء كل لست العمليات الباردة وإغلاق العيادات الخارجية إغلاقا تاما، وذلك لتوفير أطباء وصيادلة وتمريض لانتدابهم لمستشفيات العزل، وتجهيز تلك المستشفيات بكل الأجهزة والمستلزمات، وتوفير وسائل الحماية لمقدمي الخدمة، وتوفير معيشة تليق بهم في مستشفيات العزل".

وتابع نقيب أطباء كفر الشيخ: "الأمر جد خطير وعلينا التحرك قبل فوات الأوان، إن ما يحدث الآن من إنشاء أقسام للعزل في كل المستشفيات هو قرار خاطئ وكارثي، المستشفيات التي كانت ملاذا آمنا لكل عليل، ويطلب فيها العلاج والشفاء، هي نفسها أصبحت مكانا خطرا غير آمن لا على المرضى ولا على مقدمي الخدمة، وعلى المسؤولين تدارك هذا القرار القاتل".

واستطرد: "الأطباء وبقية الأطقم المعاونة لم ولن تتهاون أو تتقاعس في سبيل الدفاع عن مرضاهم ضد هذا المجهول الغامض فنحن جنود هذه المعركة، وعلى المسؤولين حمايتهم وحماية أهاليهم بل وحماية المحافظة كلها".

واختتم رسالته قائلا: "الأزمات وإدارتها لها رجالاتها، وكلما كان القرار صائبا، قلت المخاطر في الأزمات، التحرك اليوم قبل غد، الفيروس الفتاك شديد التحور والخطورة، الشهيد أجرى 6 عمليات جراحية يوم الثلاثاء الماضي وتشرفت أنا بتخديرها، وتدهورت حالتة فجأة دون سابق إنذار، وأخيرا، لانملك جميعا إلا الابتهال لله عز وجل، وندعو أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويحمينا ويحمي أهالينا من كل بلاء ووباء، وأن يوفق مسؤولينا لاتخاذ الصائب من القرارات".