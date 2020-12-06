مسؤول أردني: لقاحات كورونا آمنة وفعالة

قال مسؤول ملف كورونا في الأردن وائل الهياجنة، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، آمنة وفعالة وسليمة، ولا توجد أعراض جانبية شديدة لها.

وأضاف الهياجنة، في حديثه لقناة "المملكة" الأردنية، أنه في حال وجدت أعراض للقاح ستكون خفيفة وتنسجم مع كل الأعراض الجانبية التي سجلت للقاحات السابقة.

وأشار المسؤول الأردني، إلى أن الأردن، يحاول تحصيل لقاحات من أكثر من جهة، منها شركة "فايزر" وائتلاف "كوفاكس"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد وائل الهياجنة، إجراء اتصالات مع شركات أخرى، متمنيا أن تكون قادرة على إنتاج اللقاحات وتوزيعها على العالم خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الهياجنة، أن وزارة الصحة تضع احتمالات لكل السناريوهات ولكل اللقاحات ومراكز التوزيع ومن سيأخذ اللقاح أولا.