مذيعة "صباح الورد" عن فوز الأهلي بالكأس: بحسدكم من كل قلبي (فيديو)

علقت الإعلامية مها بهنسي، على فوز النادي الأهلي على طلائع الجيش في الدور النهائي من بطولة كأس مصر، وتتويجه بالبطولة الثالثة هذا الموسم قائلة: "ألف مبروك لكل الأهلاوية".

وأضافت "بهنسي"، خلال تقديمها برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن": "أنا بحسدكم من كل قلبي، ويا بخت الأهلاوية والله، ألف مبروك لفوز الأهلي، واحترافية الأهلي وجماهير الأهلي".

وتابعت بأن المباراة كانت ممتعة جدًا بين الأهلي وطلائع الجيش، مشيدة بأداء محمد الشناوي في اللقاء، وتصديه في ركلات الترجيح: "هو بطل المباراة بتصديه لركلات حاسمة خلال ركلات الترجيح".

ونجح الأهلي، في حصد بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، الدقيقة 65، شهدت هدف الأهلي الوحيد عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تسديدة رائعة على يسار محمد بسام، وفي الدقيقة (90+1) نجح ناصر منسي، في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة.

المباراة شهدت إلغاء هدف لصالح خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة، بداعي التسلل، وعاد الحكم محمد الحنفي، لغرفة الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف، وأكد "الفار" قرار حكم الراية.

وتعد بطولة كأس مصر، هي البطولة الثالثة في موسم النادي الأهلي هذا العام، بعدما تمكن من تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في واحدة من المباريات التي لا تُنسى لجماهير النادي الأهلي، فضلا عن تتويجه ببطولة الدوري المصري، بعدما حسمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي الزمالك أيضًا.