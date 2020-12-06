اندلاع حريق في سوق ألعاب نارية بروستوف الروسية

قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة روستوف على نهر الدون في روسيا، إن مساحة الحريق في سوق "كلاسيك" بجنوب البلاد، زادت عن 2500 متر مربع.

وذكرت أن النيران اندلعت في حوالي السادسة والنصف من صباح اليوم، في جناح لبيع الألعاب النارية الذي تبلغ مساحته 3.3 ألف متر مربع.

وجرى تصنيف الحريق، عند المستوى الرابع من حيث الصعوبة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت المديرية الروسية، أن أكثر من 40 سيارة إطفاء وأكثر من 130 شخصا من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد النيران.

ووفقا للمعطيات المتوفرة حتى الآن، لم تقع أي إصابات بشرية بسبب الحريق.