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محمود مسلم

فيديو.. حريق يدمر كنيسة أمريكية تاريخية

كتب:

وكالات
10:48 م | السبت 05 ديسمبر 2020
جانب من عمليات الإطفاء بالكنيسة

جانب من عمليات الإطفاء بالكنيسة

اندلع حريق بكنيسة تاريخية في نيويورك، اليوم، وقال جون هودجنز مساعد قائد الإطفاء إن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال مسؤولو الإطفاء والكنيسة، إن حريقًا شب في مبنى شاغر في إيست فيليدج في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، امتد إلى كنيسة عمرها 128 عام، ودمر حرمها على الطراز القوطي وأدى إلى تدمير نوافذ تيفاني ذات الزجاج الملون التي كانت تزين الواجهة الحجرية وفقًا لنيويورك تايمز.

وقال القس جاكي لويس، الوزير الأول للاهوت العام والتحول في الكنيسة الكوليجيتية الوسطى: "أرى مبنى مدمرًا مليئًا بالدخان، ذهب الملجأ ، ذهب تمامًا".

 

 

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