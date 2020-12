فيديو.. حريق يدمر كنيسة أمريكية تاريخية

اندلع حريق بكنيسة تاريخية في نيويورك، اليوم، وقال جون هودجنز مساعد قائد الإطفاء إن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال مسؤولو الإطفاء والكنيسة، إن حريقًا شب في مبنى شاغر في إيست فيليدج في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، امتد إلى كنيسة عمرها 128 عام، ودمر حرمها على الطراز القوطي وأدى إلى تدمير نوافذ تيفاني ذات الزجاج الملون التي كانت تزين الواجهة الحجرية وفقًا لنيويورك تايمز.

New York -- FDNY operating at a heavily-involved multiple occupied dwelling that has extended into a Church in Manhattan. Heavy fire seen in bystander video footage. pic.twitter.com/G6zMTOXPl5