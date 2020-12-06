وزير المالية يلتقي سفير الأرجنتين ويستعرض تجربة الإصلاح الاقتصادي بمصر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه السفير الأرجنتيني بمصر، إدواردو أنطونيو فاريلا، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، التي حظيت بدعم قوي من القيادة السياسية والشعب، ومنحت الاقتصاد القومي قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص أزمة كورونا، وتخفيف حدتها، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الأرجنتين في مختلف المجالات.

معيط: تجربة الإصلاح الاقتصادي حظيت بدعم قوي من القيادة السياسية والشعب

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي منح مصر قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

وأضاف وزير المالية، أنَّ الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنَّ مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتفظت بتصنيفها الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى فيتش، وموديز، وستاندر آند بورز.

ونوه إلى أنَّ مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.

السفير الأرجنتيني يشيد بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا

وأشاد السفير الأرجنتيني، بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، الذي يشير إلى أهمية ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصلحة البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من اتفاقية "الميركسور"، التي تتيح ميزات تفضيلية للصادرات المصرية تمنحها فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية، على النحو الذي يؤدى إلى تحرير التجارة بين الطرفين خلال 10 سنوات.