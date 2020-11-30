وزير المالية: سنوفر أي تدابير مالية للقاح كورونا.. ولن نتردد أبدا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي، كان 8 مليارات جنيه، حصلت مصر على الجزء الأول منه، بواقع 2.8 مليارات دولار، وتبقى 5.2 مليارات دولار.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "حصلنا على ملياري دولار من أصل 5.2 مليار دولار متبقية، وهذه الدفعة سنحصل فيها على 1.6 مليارات دولار، والدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار".

وبالنسبة إلى مبلغ الـ100 مليار جنيه، التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل مع جائحة كورونا، أكد معيط أنها كانت خاصة بالعام المالي الماضي، وقد أُنفق 65 مليار جنيه، وأغلقت الموازنة.

وأردف: "عندما تم فتح موازنة العام الجديد، خصص الرئيس السيسي مبلغا فيما يتعلق بشراء لقاح كورونا، الاحتياجات المالية لشراء اللقاح جاهزة في أي وقت، والتدبير المالي موجود وجاهز في هذه اللحظة للتعامل مع الوضع، ولم يتم تحديد التكلفة، لكننا جاهزون أيا كانت التكلفة عندما يتم تحديد اللقاح، ولا نتردد أبدًا لأن هذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا".