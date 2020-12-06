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ديبرايس: مصر من أكبر الشركاء التجاريين لفنلندا في الشرق الأوسط

كتب:

(أ.ش.أ)
10:13 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
سفيرة فنلندا بالقاهرة لورا كانسيكاس ديبرايس

سفيرة فنلندا بالقاهرة لورا كانسيكاس ديبرايس

قالت سفيرة فنلندا بالقاهرة لورا كانسيكاس ديبرايس، إن بلادها تتمتع بعلاقات شراكة جيدة مع مصر، التي تعد اليوم واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لفنلندا في أفريقيا والشرق الأوسط، منوهة بوجود إمكانات عدة لتعزيز التعاون الثنائي.

وأضافت ديبرايس، في كلمتها بمناسبة الاحتفال بمرور 103 سنوات، على استقلال فنلندا الذي يوافق اليوم، عبر فعالية افتراضية عبر الإنترنت، أن كلا البلدين لهما مصالح وطموحات مشتركة وتعاون ناشئ وخطط طموحة على سبيل المثال في مجال الترقيم والتواصل الإلكتروني وقضايا المناخ والبيئة.

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