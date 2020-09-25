"فايق": تجربة جديدة للكشف عن مرضى كورونا بالكلاب في فنلندا خلال 10 ثوانٍ

قال الإعلامي أحمد فايق، إن فنلندا بدأت تجرب طريقة جديدة للكشف عن مرضى فيروس كورونا المستجد، خلال 10 ثوان، وذلك في مطار هلسنكي، تحت إشراف جامعة هلسنكي.

وأضاف فايق، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "استخدموا 4 كلاب لشم روائح المسافرين، وجرى اكتشاف أن حساسية الكلاب لمرضى فيروس كورونا المستجد، تجعل الكلب يشعر، وكأن المسافر الذي يشمه مصابًا بالمرض، وعندما يشعر الكلب بها، فإنه يرمى نفسه على الأرض".

وتابع: "الغريبة إنهم أخدوا الناس اللي الكلاب شاورت عليهم، وقالت إنهم ممكن يبقوا مرضى كورونا، وخضعوا لفحوصات PCR، وكانت نسبة اكتشاف الكلاب للأمر 100% يعني مفيش حالة قالت عليها ماكانتش مصابة بالمرض".

وأردف: "ومن ثم يتضح أن المصاب بهذا المرض، يصدر روائح تشمها الكلاب، وهي تجربة لا نستطيع الجزم بأنها علمية كاملة، لكنها تخضع إلى التقييم العلمي الآن، وتطبق على نطاق علمي معين في مطار هلسنكي".