إصابة 8 شرطيين واعتقال 64 متظاهرا ضد "الأمن الشامل" في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اعتقال 64 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس السبت، في البلاد، وإصابة ثمانية ضباط شرطة خلال فض أعمال شغب.

وقالت الداخلية الفرنسية، اليوم، إن نحو 52 ألف متظاهر نظموا نحو 90 مسيرة أمس السبت، في فرنسا، احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، والذي يضع قيودا على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس تي في إنفو".

وأضافت القناة الفرنسية، أن عدة مدن فرنسية مثل باريس ونانت وليون وديجون، شهدت توترات جراء المظاهرات.

وكانت الشرطة الفرنسية، أطلقت الغاز المسيل للدموع بعدما حطم متظاهرون مقنعون نوافذ متاجر وأضرموا النار في سيارات عدة.

يذكر أن المادة 24 من القانون، التي تركز عليها الاهتمام، تنص على عقوبة السجن لمدة سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.