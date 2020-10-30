بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تفرق احتجاجات ضد "إغلاق كورونا"

خرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الفرنسية للتنديد بالإغلاق الوطني الشامل الثاني للحكومة، وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشهدت باريس اشتباكات مع الشرطة التي بدورها ردت بالغاز المسيل للدموع.

ونشرت وكالة "ربتلي" التابعة لقناة "آر تي" مقاطع فيديو لعشرات من المتظاهرين الذين شرعوا في مسيرة احتجاج ليلة الخميس، بدءًا من ساحة الجمهورية الشهيرة في باريس واستمرارًا إلى المدينة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبينما كانت المسيرة تشق طريقها عبر باريس، سُمع متظاهرون مفعمون بالحيوية وهم يرددون شعارات ضد الإغلاق، وبعضهم يطلق الألعاب النارية، ويحرق المشاعل ويقلبون علب القمامة أثناء سيرهم.

وواجه التجمع في النهاية مجموعة من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مركز "بومبيدو"، على بعد حوالي 1.5 كيلومتر "0.9 ميل" من نقطة انطلاق الاحتجاج، ما أدى إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشد وتشتت المتظاهرين.

تم اتخاذ إجراءات مماثلة في أماكن أخرى في فرنسا، بما في ذلك مدينتا كاستر وتولوز، حيث سُمع المتظاهرون وهم يهتفون "ثورة" و"الجميع يكره الحبس"، في إشارة إلى إجراءات "كوفيد-19" التي تم تصعيدها مؤخرًا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن إعادة فرض الإغلاق الشامل في البلاد بدءًا من اليوم الجمعة، وحتى بداية ديسمبر المقبل، بعد استمرار ارتفاع الإصابات بـ"كورونا".

وأضاف، في خطاب تليفزيوني إن المدارس ستبقى مفتوحة، بينما ستغلق جميع المطاعم والحانات والمتاجر غير الرئيسية.

وحتى يوم أمس الخميس، سجلت فرنسا 47637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 36437 حالة تم تسجيلها أول أمس الأربعاء.

وبحسب بيان وزارة الصحة الفرنسية، تخطى إجمالي الإصابات في البلاد 1.28 مليون إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 36020 بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.