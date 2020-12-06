حبس المتهمين بقتل خفير بالسويس 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة بالسويس حبس اثنين من المتهمين بقتل "خفير" بجمعية أهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتلة بغرض سرقة أثاث منزله ومبالغ مالية وهاتفه من داخل شقته السكنية بحي الأربعين.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغا بعثور مواطن على جثة والدة داخل شقة سكنية بحي الأربعين.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة مباحث مديرية أمن السويس، تم الانتقال إلى مكان جريمة القتل داخل الشقة السكنية بحي الأربعين، وتبين من التحريات أن القتيل أحمد أبو الحمد قتل داخل شقتة، وأن من ارتكب الجريمة شخصان هما عامل بمقهى، وآخر عاطل قام القتيل برعايتهم خلال الفترة الماضية لأن ليس لهم مسكن يقيمون به.

ونجح ضباط مباحث مديرية أمن السويس، من القبض في البداية علي العاطل المشترك في جريمة القتل، ثم تم القبض علي عامل المقاهي الذي هرب إلى محافظة أخرى بعد قيامة بارتكاب جريمة القتل.

وأكدت التحريات وأعترافات المتهمين، أن المتهمين بالقتل نفذوا جريمتهم بعد التخطيط لها، من أجل سرقة أثاث منزل الخفير وسرقة أمواله وتليفونه، وأنهم بالفعل بعد تنفيذ الجريمة قرروا الهروب خارج المحافظة خشيه القبض عليهم.