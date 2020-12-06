آخرها وقف أسبوعين.. حكايات أسامة كمال من التليفزيون إلى الفضائيات

بعد أشهر من تقديم الإعلامي أسامة كمال برنامج 90 دقيقة عبر قناة المحور قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقفه لمدة أسبوعين، وتغريم القناة 100 ألف جنيه، لتضاف واقعه الوقف لرصيد الإعلامي الذي شهدت مسيرته العديد من الوقائع بداية من وقفه في أثناء عمله بالتلفزيون المصري وحتى الفضائيات.

وقال المجلس في بيان عنه، إنه بحث الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

الوقف والاستبعاد بالتلفزيون

عمل الإعلامي أسامة كمال بالتليفزيون المصري لنحو 20 عاما تعرض فيها للوقف والاستبعاد في 2011 بسبب اعتراض القائمين على التلفزيون على الضيوف وعاد مرة أخرى للفضائية المصرية ليستكل برنامجه حتى اتجه للعمل في الفضائيات.

وكان الإعلامي أسامة كمال، قد اتخذ قرارا بوقف برنامجه اعتراضا على قرار وزير الإعلام أحمد أنيس، بمنع استضافة حازم صلاح أبو إسماعيل- المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، ما دفع ضيوفه وقتها على الانسحاب من البرنامج على الهواء مباشرة، وهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي، والدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين.

العمل بقناة القاهرة والناس لـ3 سنوات

نحو 3 سنوات من العمل بقناة القاهرة والناس انتهت في أكتوبر 2016 حيث ودع الإعلامى أسامة كمال، قناة القاهرة والناس، فى آخر ظهور له ببرنامج "القاهرة 360"، قائلا: "قضيت 44 شهراً بالقناة، الناس أعطونى دفعة للأمام حتى أكون صوت ليهم قدر الإمكان، وختاماً للاستهلال أقول اجتهدنا كلنا قدر الإمكان وياريت كنا قدرنا نجتهد أكتر"،

وأختتم كمال، قائلا "بسم الله نختتم برنامج القاهرة 360 وتوكلت على الله .. بسم الله فى البدء وبسم الله فى الختام".

من دي أم سي لـ"يوتيوب" للمحور

بعد توقفه عن تقديم برنامج مساء دي أم سي، عاد الإعلامي أسامة كمال للظهور من خلال تجربة جديدة لبرنامج "مع أسامة كمال " المذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والصفحة الرسمية الخاصة به على " الفيسبوك" وذلك عبر إعلان قصير في أبريل الماضي، ليعلم .

وفي 23 يونيو الماضي أعلن الدكتور حسن راتب مالك قناة المحور، عن التعاقد مع الإعلامي أسامة كمال لتقديم برنامج "٩٠ دقيقة"، حيث نشر صورة تجمعهما في أثناء توقيع العقد وكتب عليها: "الإعلامي أسامة كمال نجم في سماء الإعلام المصري يسطع على المحور في إطلالة جديدة متطورة".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر أمس وقف أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، لمدة أسبوعين، وتغريم القناة 100 ألف جنيه.