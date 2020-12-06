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محمود مسلم

طرح 18 محلا تجاريا وصيدليتين بحي "R3 "في العاصمة الإدارية للبيع

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الوطن
10:28 ص | الأحد 06 ديسمبر 2020
العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، بأنَّه تمّ طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (32م2 : 95م2)، بالسوق التجارية  بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكني "R3" بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز "العاصمة الإدارية"، في بيان صادر اليوم، أنَّه ستعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمجاورة الثامنة بالحي السكني "R3"، يوم الثلاثاء 29/12/2020 بمقر الجهاز، وستعقد الجلسة الثانية للمزاد لبيع 9 محال وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحي السكني "R3"، يوم الأحد 7/2/2021 بمقر الجهاز.

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