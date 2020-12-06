طرح 18 محلا تجاريا وصيدليتين بحي "R3 "في العاصمة الإدارية للبيع

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، بأنَّه تمّ طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (32م2 : 95م2)، بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكني "R3" بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز "العاصمة الإدارية"، في بيان صادر اليوم، أنَّه ستعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمجاورة الثامنة بالحي السكني "R3"، يوم الثلاثاء 29/12/2020 بمقر الجهاز، وستعقد الجلسة الثانية للمزاد لبيع 9 محال وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحي السكني "R3"، يوم الأحد 7/2/2021 بمقر الجهاز.