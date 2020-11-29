الحسيني: العاصمة الإدارية باكورة المدن الذكية.. والمواطن محور فلسفتها

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة جاذبة لجميع المشروعات والأنشطة وتجاوزنا العمل في الحي الحكومي بنسبة 90% وهذا تمهيدا لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، وسننتهي من هذه الأعمال مع نهاية هذا العام، وسنكون انتهينا من جميع الأعمال بناء على المخططات الزمنية التي تم وضعها.

وأضاف "الحسيني" خلال اتصال هاتفي في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 40 ألف فدان، وتحتوي على العديد من المشاريع المختلفة، أبرزها الحي الحكومي والبرلمان المصري ومجلس الشيوخ والمدينة الرياضية والمدينة الثقافية وعدد من الأحياء السكنية.

وأوضح الحسيني، أنه في منتصف 2021 سيكون الحي الحكومي شامل البرلمان جاهزا وهذا بناء على قرار الدولة ومجلس الشيوخ تجاوز فيه التنفيذ بنسبة 30% وسننتهي منه بنهاية العام ذاته، مشيرا إلى أن فلسفة إنشاء العاصمة الجديدة، تتمحور حول المواطن المصري، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية باكورة المدن الذكية في مصر، وقد تم تخطيطها لتكون مجتمعا للمال والأعمال، ورغم ذلك تتعرض للشائعات من اعداء مصر.

وأكمل خالد الحسينى، أن العمل مستمر على قدم وساق لاستقبال الوزارات رسميا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أهم مشروع بالنسبة لهم هو "الحى الحكومى"، ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى أكثر من 90 %، والمتبقى سيكون جاهزا نهاية هذا العام، وسيكون حى جامع وحديثا لموظفى الدولة والوزارات.

ونوه المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه فى يوم 1 يناير، سنكون جاهزين للتسليم الحي الحكومي، ولكن قرار الانتقال في منتصف العام المقبل، ففى يوليو 2021، سيتم الانتقال بشكل مباشر، ووزارة التخطيط تنسق معنا فى هذا الأمر، وعدد الموظفين سيجاوز الـ 50 ألف موظف، والانتقال سيكون على أكثر من مرحلة".

وأشار إلى أن أى مواطن يحتاج خدمات حكومة، لا يحتاج أن يأتى إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، فأماكن الخدمات ستكون فى مقراتها الحالية، حتى يتم عمل دولاب رقمى للخدمات من خلال الهاتف، لافتا إلى أن عدد الكاميرات في المرحلة الأولى من العاصمة 40 ألف كاميرا منتشرة في كل الشوارع، ولا يوجد أفراد للمرور حيث تتواجد إشارات تعمل بشكل أوتوماتيكي، كما يوجد كارت ذكي يستخدمه المقيم بالعاصمة لدخوله لمنطقة "سمارت باركينج"، وفتح به الوحدة السكنية ومدخل عمارته، ويجري من خلال كل التحويلات البنكية، مؤكدا أنه من ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي نشر مجتمع لا نقدي ولن يتواجد محصلون.