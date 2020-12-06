"المحامين" تعقد 3 جلسات حلف يمين لخرجيي الحقوق.. المواعيد وشروط الحضور

قررت النقابة العامة للمحامين، عقد 3 جلسات حلف يمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك أيام 16 و20 و23 ديسمبر الجاري، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، أنَّ الجلسات تعقد بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، من الساعة التاسعة صباحًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بـ"البدلة الكاملة، والكرافتة" وروب المحاماة"، كما يمكن الحضور لكل من له رقم قيد بإدارة السجلات، ولا يشترط أن يكون اسمه مدون في الكشف المنشور أسفله.

وأوضحت النقابة أن ترتيب الجلسات كالتالي:

أولًا: جلسة حلف اليمين يوم الأربعاء الموافق 16/ 12/ 2020 القاهرة الكبرى، نقابات: "شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ 6 أكتوبر".

ثانيًا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 20/ 12/ 2020 الوجه البحري، نقابات: "شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا – المنوفية ـ شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المحلة الكبرى – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية".

ثالثًا: جلسة حلف اليمين يوم الأربعاء الموافق 23/ 12/ 2020 الوجه القبلي نقابات: "الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر".

ونبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

كما أصدَرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد، عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ لمن لم يتمكّن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.