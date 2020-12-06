كواليس القبض على السويركي: 20 ساعة تحقيق وأدلة بانضمامه لجماعة إرهابية

كشفت مصادر مطلعة، كواليس القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، موضحة أنه قبض عليه ليلا منذ عدة أيام من داخل منزله بمحافظة الجيزة، ونقل إلى مقر جهة أمنية لتحرير محضر الضبط، ومواجهته بالتحريات التى حاول إنكارها.

وأشارت المصادر، إلى أن التحقيقات مع المتهم استمرت إلى اكثر من 20 ساعة على مدار يومين، وتمت مواجهته بتحريات دقيقة تدينه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأضافت أن القبض على السويركى، جاء عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائى بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة، وقبض عليه من داخل منزله بـ"الجلابية".

وأوضحت المصادر، أن الاتهامات تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموالا فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها فى أنشطته التجارية.

وأكدت المصادر المطلعة، أن معلومات تورط المتهم سيد رجب السويركي، جاءت على لسان كوادر إخوانية قبض عليها فى وقت سابق، وأقرت بشبكة تمويل الجماعة والمساهمين فيها، وكيفية إدارة أموال الجماعة بطريقة سرية من خلال أنشطة معلنة لرجال أعمال.

وتتولى حاليا جهات التحقيق استجواب المتهم "السويركي" ومواجهته بالأدلة التى تضمنتها التحريات، بالإضافة إلى سماع أقواله حول قائمة الأدلة التى تثبت الاتهامات، والتى تتضمن انتمائه إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، كما صدر قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وشهدت حياة سيد رجب السويركى محطات مثيرة، ففى يناير 2015، برّأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة مالك محال التوحيد والنور من تهمة إهانة علم مصر، إذ بيعت أحذية عليها العلم بسلسلة المحال التي يمتلكها.

وفي عام 2002، عاقبت المحكمة السويركي، بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

وفى عام 2014، ألقت مباحث القليوبية، القبض على محمود السيد رجب السويركى نجل صاحب محلات التوحيد والنورويعمل بشركة ملك والده، وصديقه "محمود ع."، فى أحد الأكمنة، فى أبو زعبل، أثناء استقلالهما السيارة، وبحوزتهما كمية من الهيروين تزن حوالي 5 جرامات، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4732، إدارى مركز الخانكة لسنة 2014، وتولت النيابة التحقيق.

وفى شهر يونيو عام 2012، قتل "محمد" حفيد رجل الاعمال فى منطقة دار السلام بالقاهرة، بطعنة مطواة على يد مسجل خطر أثناء التشاجر معه على أولوية المرور، حيث لفظ أنفاسه فى المستشفى متأثرا بجراحه.