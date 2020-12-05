السويركي "قراقوش الهايبر سنتر".. أسرار العمل في مملكة التوحيد والنور

نظام قاسي، ساعات عمل لا تقل عن 12 ساعة يوميا من 10 صباحا حتى العاشرة مساء، ولا يوجد كرسي واحد في كل فروع محلاته لأن أهم الشروط عدم جلوس العامل، باستثناء قسم الخزينة الذي يضم نحو 3 موظفين في كل فرع، وذلك حتى يستطيعوا التركيز في المعاملات المادية ومحاسبة الزبائن.

ما سبق بعض ملامح العمل في سلسلة محلات رجل الأعمال المشهور سيد رجب السويركي المعروفة باسمها المشهور" التوحيد والنور" .

قواعد العمل في محلات السويركي تخالف قانون العمل والخدمة المدنية

"الوطن" تستعرض من خلال مصادرها وبعض العاملين في هذه الفروع أهم أسرار وكواليس نظام العمل في سلسلة محلات التوحيد والنور، والذي وضع قواعدها السيد السويركي صاحب هذه المحلات، على طريقة حكم قراقوش، منذ باكورة أولى هذه السلسلة في عام 1978، بعيدة تماما عن القوانين التي وضعتها الدولة لنظم العمل في القطاعين الخاص والعام مثل قانون 47 الملغي بقانون الخدمة المدنية للعاملين بالحكومة، وقانون 12 للعاملين بالقطاع الخاص..

الشيخ والحاج ألقاب أطلقها العاملون على صاحب محلات التوحيد والنور

كشف أحد العاملين، في فرع التوحيد والنور، بمحافظة الجيزة أن بعض العاملين يطلقون على السيد السويركي "الشيخ" والبعض الآخر يطلق عليه "الحاج"، مؤكدا أنه وضع قواعد صارمة ونظام عمل قاس وشاق، لكل من يرغب في العمل في أحد فروع التوحيد والنور، لافتا الى أن الإدارة المركزية للفروع توجد في منطقة وسط البلد "باب اللوق" والتي يتم من خلالها قبول طلبات الراغبين بوظيفة في أحد فروع محلاته، المنتشرة في جميع أحياء القاهرة والجيزة.

الشروط والنظام القاسي الذي وضعته الإدارة للراغبين في العمل

وأشارت المصادر إلى أن أهم الشروط التي يطلبها التوحيد والنور في الراغبين ما يلي:

- أن يكون المتقدم لشغل أي وظيفة في سلسلة المحلات، من مواليد محافظات الأقاليم، ومن خارج محافظة القاهرة والجيزة بشرط أن يكون من مراكز المحافظة وليس من أي حي من أحياء الجيزة "العاصمة".

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

- أن يكون مسلما حافظا لبعض أو كل سور القرآن الكريم .

- أن تظهر عليه علامات الشاب الكلاسيكي "ومن بينها علامة الصلاة، ارتداء الزي العادي، بعيد عن أزياء الموضة أو لاست فاشون".

- ممنوع منعا باتا عمل الإناث بصفة عامة فتيات وسيدات، لمنع "نشوء" أي علاقة بين عامل وعاملة في المحل.

- العزوبية: شرط أساسي ألا يكون العامل متزوجا.

- إتاحة الفرصة بنسبة 80% للراغبين ممن تتراوح اأمارهم من 21 عاما إلى 30 عاما، و20 % من الراغبين من 31 عاما الى 36 عاما على حد أقصى.

- منع عمل الأقباط .

- قبول غير المدخنين، من خلال الإجابة بالنفي عن سؤال في استمارة الالتحاق، هل انت مدخن لأي نوع من التدخين؟.

- العمل 12 ساعة ، تبدأ من 10 صباحا وتنتهي 10 مساء لجميع العاملين في جميع الفروع دون أي استثناءات.

- يُخصص يوم لكل عامل في كل فرع خلال الشهر، السهر لحراسة الفرع، من بعد انتهاء مواعيد العمل، حتى مواعيد فتح الفرع في العاشرة صباح اليوم التالي .

- كل عامل ملتزم بنظافة وغسل القسم الذي يعمل به، من أعمال صيانة ونظافة وتسييق، بعد العاشرة مساء كل يوم .

- إتاحة ربع ساعة لكل عامل بالتناوب يوميا لأداء الصلاوات الخمس .

- اتاحة ساعة واحدة راحة غداء، لكل عامل في كل قسم بالتناوب.

- ممنوع منعا باتا وقوف عاملين من قسمين مختلفين، للحديث مع بعضهما.

- ممنوع منعا باتا الجلوس في أي مكان لأي سبب .

- ممنوع منعا باتا تواجد أي كرسي، باستثناء كرسي واحد بأقسام الأحذية مخصص للزبائن أثناء أخذ المقاسات.

- ممنوع منعا باتا البيع والشراء لأي من أقارب العامل .

- إجازة يومان فقط كل شهر للعام، يختارهما بالتنسيق مع إدارة كل فرع .

- التأخير خمس دقائق عن العمل بخصم 3 أيام، تصل إلى 6 أيام في المناسبات الهامة مثل مواسم الأعياد والمدارس.

- الغياب بدون إذن مسبق، أول مرة خصم خمسة أيام، وثاني مرة تصل إلى نصف شهر، والفصل من العمل بعد ذلك .

- المرتبات تتراوح حسب سنوات العمل من 5 آلاف جنيها شهريا الى 7 آلاف جنيها، يضاف إليها منح العيدين، والمواسم مثل موسم دخول الدراسة، وقد تصل لكل عامل في اليوم إلى 500 جنيها.