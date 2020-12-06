باقي 10 أيام.. "التضامن" تنتهي من اختيار مشرفي حج 2021

أوشكت وزارة التضامن الاجتماعي، على الانتهاء من استكمال الاختبارات للمشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات والتي بدأت خلال شهر فبراير الماضي، وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية، باقتصار موسم الحج لعام 2020م على حجاج الداخل، في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

إعادة استئناف الاختبارات الشفوية الشهر الماضي

وأكدت وزارة التضامن أن الاختبارات الشفوية تم اعادة استئنافها مرة آخرى الشهر الماضي، وستنهي خلال 10 أيام، مشيرة إلى أن الهدف من استئناف الاختبارات يأتي في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ / 2021م، والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم، ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.

استكمال الاختبارات لـ669 متقدما سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية

ومن جانبه قال أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن عدد المشرفين الذين سيتم استكمال الاختبارات لهم يبلغ 669 متقدما، وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية التي أجريت أون لاين خلال شهر فبراير الماضي من أصل 1115 متقدمًا.

الاختبارات الشفوية مستمرة حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري

وأكد عبدالموجود، أن الاختبارات الشفوية مستمرة حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري لاختيار 270 مشرفًا من خلال لجان مشكلة من مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية وخبراء في التنمية البشرية.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن الاختبارات ستجري لجميع المحافظات في دار الهيئة الهندسية وفق جدول زمني يراعي تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وشمل الاختبار التحريري الذي اجتازه هؤلاء المشرفين 60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج، وضعت من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شؤون الحج.