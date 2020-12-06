5 خدمات تقدمها "التضامن" للمرأة المعنفة بينها رفع دعاوى قضائية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهدف إلى حماية كيان الأسرة، وحماية النساء المعرضات والناجيات من العنف، وتأهيل الناجية من العنف "التعافي النفسي والجسدي"، إلى جانب التمكين الاقتصادي".

وأكدت في بيان صادر عن الوزارة، أنه يتم تقديم العديد من خدمات الدعم النفسي والقانوني والصحي والاجتماعي للمرأة المعنفة، من خلال الاستضافة بمراكز المرأة المعنفة، حيث تتمثل خدمات المراكز فيما يلي:

الدعم الاجتماعي

نشر الوعي لمناهضة كل أشكال العنف المختلفة والتمييز ضد المرأة، من خلال جلسات توعية للمرأة عن الخدمات المختلفة والمتوفرة بالمجتمع ومساعدتها للحصول على هذه الخدمات.

كما يتم التدخل في وقت الأزمات "وضع خطة الأمان وخطة الخروج الآمن من خلال الخط الآمن أو المقابلة، وتقديمن خطة لإدارة الحالة مع وضع خطة لكل امرأة".

الدعم النفسي

تقديم الدعم النفسي للمرأة من خلال جلسات المشورة والاستماع خلال الجلسات الفردية، وعقد جلسات نفسية وفردية أو جماعية "علاج جماعي"، وتقديم جلسات استشارات زوجية أو أسرية، تقدم خدمة الدعم النفسي لأطفال المرأة المعنفة إذا لزم الأمر.

الدعم القانوني

توفير خدمات قانونية للمرأة إذا لزم الأمر، مثل الاستشارات القانونية أو مساعدتها في رفع الدعاوى القضائية.

الدعم الصحي

الإحالة للحصول على خدمات صحية عند اللزوم إلى المستشفيات العامة أو الخاصة أو الأطباء مباشرة إذا لزم الأمر، طبقا للإمكانيات المتاحة لدى المركز مع توفر الإسعافات الأولية داخل المركز.

التمكين الاقتصادي

تأهيل وتدريب المرأة المقيمة بالمركز لسوق العمل ومساعدتها في الحصول على فرص عمل مختلفة ومناسبة لها.

وأكدت وزارة التضامن، أن هناك 8 مراكز على مستوى الجمهورية تخدم جميع أنحاء الجمهورية متمثلة في محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم وبني سويف"، لحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع.