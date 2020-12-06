حبس خالد الأزهري الوزير الأسبق في حكومة قنديل بتهمة تمويل الإرهاب

قررت جهات التحقيق حبس وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويلها وفقا لمصادرمطلعة

وقالت المصادر، إنَّ الوزير الأسبق فى عهد حكومة هشام قنديل، تمّ اتهامه في ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات "التوحيد والنور" والتي تضم عددًا آخرا من المتهمين.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بما هو منسوب إليهما في محضر التحريات، والتي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب.

وسبق اتهام "الأزهري"، في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنَّه تمّ إخلاء سبيله في أكتوبر 2016 لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددًا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه واحضاره للتحقيق معه في القضية الجديدة موضع التحقيقات.

وفي وقت سابق، تمّ القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، وحبسه 15 يومًا عقب تحريات دقيقة إدانته، بالانضمام لجماعة ارهابية وتمويل انشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة إضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وقالت المصادر، إنَّ القبض على السويركي كان عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة، وتمّ القبض عليه.

وأضافت المصادر، أنَّه تمّ نقل المتهم إلى مقر جهة أمنية لتحرير محضر الضبط ومواجهته بالتحريات التي حاول إنكارها، والتي تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عدة سنوات تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل انشطة وفعاليات للجماعة وضخ أموال في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في انشطته التجارية.