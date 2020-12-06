أردوغان يعاقب شعبه: أكثر من نصف مليون أسرة بلا كهرباء أو غاز

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، قطع إمدادات الغاز الطبيعي، عن ما يزيد عن نصف مليون أسرة، والكهرباء عن 123 ألف أسرة، بسبب تراكم الفواتير المستحقة للوزارة، على الرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المواطن التركي في ظل تداعيات فرض إجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي رد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، على استجواب برلماني قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري في بورصة إركان أيدين، بحق الوزير فاتح دونماز، قالت الوزارة: "لم تستطع 123 ألف أسرة سداد ديون الكهرباء بشكل عام في تركيا، وانقطعت الكهرباء بسبب الديون عن 23 ألفًا و500 أسرة في بورصة. بالأمس جاءت إجابة السؤال الذي طرحناه بشأن الغاز الطبيعي. 590 ألف أسرة في تركيا، 34 ألف أسرة في بورصة، تنقطع عنهم إمدادات الغاز الطبيعي"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

من جانبه، علق أيدين، قائلاً: "أمامنا الشتاء. في الصيف لم تكن هناك مشكلة. جدول أعمال المواطنين به الكهرباء والغاز الطبيعي، بينما الحكومة تناقش أوضاع سوريا. هناك جهود لإنشاء أجندة مصطنعة من شأنها تحويل انتباه بعض الأشخاص عن الأجندة الحقيقية من خلال تحميل المسؤولية لحزب الشعب الجمهوري".

وأوضح أيدين: "هنا نحذر السلطات. الظروف الوبائية قاسية بالفعل. عندما تضاف ديون الكهرباء والغاز الطبيعي إلى ذلك لا يستطيع الناس فعلاً التوافق. العائلات باردة. أضواء المنازل مطفأة. نطالب الحكومة بالعودة إلى الأجندة العامة بأسرع ما يمكن وإيجاد الحلول لها، ونقول إننا سنتابع الموضوع".