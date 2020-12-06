تعطل الحركة المرورية بطريق "المنصورة - بنها" بسبب انقلاب سيارة

تعطلت الحركة المرورية على طريق "بنها – المنصورة" أمام قرية جمجرة دائرة مركز كفر شكر، إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية جمجرة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن بالحادث، فانتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر وقوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين أنه أثناء مرور سيارة نصف نقل من بنها في اتجاه كفر شكر محملة بالبضائع وبسبب السرعة، انقلبت أمام قرية جمجرة دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من مستقلي السيارة، وتم نقلهما إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وبلطجية المواقف، أسفرت عن تحرير 2333 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت تولت التحقيق

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد سعيد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2333 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1048 مخالفة انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق مما يعوق الحركة المرورية، و 1188 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 52 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و 15 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير، كما تمكنت الحملة من تحرير 25 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 5 درجات أخرى غير مرخصة، و تحرير 12مخالفة ملصقات و 271 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 27 ألف جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، أسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 15 رخصة تسيير وقيادة.