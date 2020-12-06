22 شرطا للعمل في التوحيد والنور أبرزها العزوبية وعلامة الصلاة

نظام صعب وقاسٍ، ساعات عمل لا تقل عن 12 ساعة يوميا من 10 صباحا حتى العاشرة مساء، ولا يوجد كرسي واحد في كل فروع محلاته لأن أهم الشروط عدم جلوس العامل، باستثناء قسم الخزينة الذي يضم نحو 3 موظفين في كل فرع، وذلك حتى يستطيعوا التركيز في المعاملات المادية ومحاسبة الزبائن.

ترصد "الوطن"، أبرز الشروط التي وضعتها إدارة محلات التوحيد والنور في جميع فروعه على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:

1- أن يكون مسلما حافظا لبعض أو كل سور القرآن الكريم.

2- أن تظهر عليه علامات الشاب الكلاسيكي "ومن بينها علامة الصلاة، ارتداء الزي العادي، بعيد عن أزياء الموضة أو لاست فاشون".

3- شرط أساسي ألا يكون العامل متزوجا ويكون أعزبا.

4- العمل 12 ساعة، تبدأ من 10 صباحا وتنتهي 10 مساء لجميع العاملين في جميع الفروع دون أي استثناءات.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

6- أن يكون المتقدم لشغل أي وظيفة في سلسلة المحلات، من مواليد محافظات الأقاليم، ومن خارج محافظة القاهرة والجيزة بشرط أن يكون من مراكز المحافظة وليس من أي حي من أحياء الجيزة "العاصمة".

7- المرتبات تتراوح حسب سنوات العمل من 5 آلاف جنيه شهريا إلى 7 آلاف جنيه، يضاف إليها منح العيدين، والمواسم مثل موسم دخول الدراسة، وقد تصل لكل عامل في اليوم إلى 500 جنيها.

8- الغياب دون إذن مسبق، أول مرة خصم خمسة أيام، وثاني مرة تصل إلى نصف شهر، والفصل من العمل بعد ذلك.

9- ممنوع منعا باتا عمل الإناث بصفة عامة فتيات وسيدات، لمنع "نشوء" أي علاقة بين عامل وعاملة في المحل.

10- إتاحة الفرصة بنسبة 80% للراغبين ممن تتراوح أعمارهم من 21 عاما إلى 30 عاما، و20 % من الراغبين من 31 عاما إلى 36 عاما على حد أقصى.

11- منع عمل الأقباط.

12- قبول غير المدخنين، من خلال الإجابة بالنفي عن سؤال في استمارة الالتحاق، هل أنت مدخن لأي نوع من التدخين؟

13- يُخصص يوم لكل عامل في كل فرع خلال الشهر، السهر لحراسة الفرع، من بعد انتهاء مواعيد العمل، حتى مواعيد فتح الفرع في العاشرة صباح اليوم التالي.

14- كل عامل ملتزم بنظافة وغسل القسم الذي يعمل به، من أعمال صيانة ونظافة وتسييق، بعد العاشرة مساء كل يوم.

15- التأخير خمس دقائق عن العمل بخصم 3 أيام، تصل إلى 6 أيام في المناسبات الهامة مثل مواسم الأعياد والمدارس.

16- إجازة يومان فقط كل شهر للعامل، يختارهما بالتنسيق مع إدارة كل فرع.

17- ممنوع منعا باتا البيع والشراء لأي من أقارب العامل.

18- إتاحة ربع ساعة لكل عامل بالتناوب يوميا لأداء الصلاوات الخمس.

19- إتاحة ساعة واحدة راحة غداء، لكل عامل في كل قسم بالتناوب.

20- ممنوع منعا باتا وقوف عاملين من قسمين مختلفين، للحديث مع بعضهما.

21- ممنوع منعا باتا الجلوس في أي مكان لأي سبب.

22- ممنوع منعا باتا تواجد أي كرسي، باستثناء كرسي واحد بأقسام الأحذية مخصص للزبائن أثناء أخذ المقاسات.