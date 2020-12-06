بخلاف التوحيد والنور.. أماكن لشراء جميع أنواع الملابس بأسعار مناسبة

تزامنًا مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وارتفاع ملابس الشتاء في السنوات الأخيرة عام تلو الآخر، يلجأ الكثيرون إلى الأسواق الشعبية والأماكن التي تبيع الملابس بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم المادية، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والخامة.

وترصد "الوطن" أبرز الأماكن التي يمكنك خلالها الحصول على ما يُناسب ذوقك وجميع احتياجاتك بأقل التكاليف على النحو التالي:

أسواق وكالة البلح

يوجد سوق البلح الشهير فى منطقة بولاق أبو العلا بالقرب من شارع كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وهذا السوق قريب جدًا من منطقة الزمالك وميدان الإسعاف، ويحتوي سوق وكالة البلح على جميع الملابس الجديدة والمستعملة بحالة جيدة وبواقي التصدير بأسعار تبدأ من 10 جنيهات للقطعة.

العتبة

وبمجرد خروجك من محطة مترو العتبة، أو عن طريق نفق صلاح سالم بجوار مستشفى الحسين وشارع المعز، تصل إلى أكبر سوق شعبي في مصر، إذ تجد على جانبي الطريق العديد من المحلات المختصة في بيع جميع أنواع الملابس التي تناسب جميع الأذواق والأعمار سواء الرجالي أو الحريمي أو الأطفال.

سوق غزة

ويقع سوق غزة في منطقة الزاوية الحمراء، فهو يعتبر من أشهر الأسواق المتخصصة في تجهيز العرائس وتوفير جميع احتياجاتهن من ملابس وأجهزة كهربائية، ومستلزمات النساء بشكل عام.

الأزهر والغورية بمنطقة الجمالية

هناك مجموعة من الشوارع التي يمكنك التسوق بها، فهناك شارع الأزهر الذي يشتهر ببيع الأقمشة المخصصة للأثاث والملابس والمفروشات أيضًا، وتنتشر على جنبات شارع الغورية محلات ومتاجر بيع المفروشات الجاهزة وملابس البيت، واحتياجات العروس لتجهيز منزلها الجديد.

سوق حمام التلات

يقع حمام التلات بالقرب من منطقة الموسكي، وهو من أشهر وأقدم الأسوق في القاهرة أشتهر بوجود جميع ما يلزم المواطن من منتجات وملابس بأسعار تناسب الجميع.

ممر الكونتينتال في وسط البلد

وهو من أقدم ممرات شارع 26 يوليو في وسط البلد وأشهرهم تجاريًا، حيث يضم عددًا من المحلات المتخصصة في بيع جميع الملابس الحريمي والرجالي والأطفال، كما يمكنك أن تجد في الممر محلات مخصصة لبيع فساتين السهرة والبدل الكلاسيكية المناسبة لحفلات الزفاف والخطوبة.

يذكر أنّه جرى حبس رجب السيد السويركي مالك سلسلة التوحيد والنور، 15 يومًا على ذمة التحقيق في الانتماء لجماعة محظورة وتمويل الإرهاب، وذلك بعد إلقاء القبض عليه منذ يومين.