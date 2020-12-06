الجزائر تستأنف الطيران الداخلي جزئيا واستمرار تعليق الرحلات الخارجية

استأنفت السلطات الجزائرية، اليوم، رحلات الطيران الداخلي جزئيا لأول مرة بعد تعليقها بشكل كامل في مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع استمرار تعليق الرحلات الخارجية.

وجرى استئناف الرحلات الداخلية، وسط تطبيق صارم للبروتوكول الصحي للوقاية من تفشي الفيروس، حيث وضعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، برنامجا يوميا للرحلات إلى مختلف الولايات الجزائرية.

وكان الوزير الأول "رئيس الوزراء" عبدالعزيز جراد، قد قرر الأسبوع الماضي، استئناف خدمات النقل الجوي للركاب على الخطوط الداخلية ابتداء من اليوم بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية، و50% من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد كمرحلة أولى.