الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ فبراير الماضي

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور المرض بالجزائر في فبراير الماضي.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر، ارتفع إلى 64 ألفا و257 حالة إصابة، و2093 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42 ألفا و980 حالة، منوها بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 49 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وجرى فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا، ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، لمدة 15 يوما.