الغرف التجارية: استقرار أسعار أدوات الكهرباء وارتفاع طفيف للأجهزة

استقرت أسعار الأدوات الكهربائية، مع ارتفاع طفيف لأسعار الأجهزة في السوق المحلية، وفقا لتقارير الغرف التجارية عن الشهر الجاري.

وأكد التقرير أن أسعار الأدوات الكهربائية خلال ديسمبر الجاري، جاءت عند مستويات نوفمبر الماضي، دون تغير ملموس على الرغم من حالة الركود التي تسيطر على هذا القطاع.

وتشهد أسواق الأدوات الكهربائية، حالة من المنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة والمنتجة للعديد من الأنواع، وأصبح هناك عدد كبير من الشركات التي تحاول الحصول على حصة من السوق المصرية، وظهر عدد من الشركات المحلية التي أصبحت تنافس الشركات الخارجية، إلى جانب تواجد العديد من الأنواع والخامات المستوردة بالأسواق خاصة الصينية التي انتشرت بشكل كبير بالأسواق المحلية.

وسجلت اللمبة الفينوس 8 وات سعر 30 جنيها، وبيعت اللمبة الفينوس 12 وات بـ49 جنيها، فيما سجلت لفة السلك السويدي 3 م 700 جنيه، واللمبة الفيتنامية الفاروق 12 وات بـ15 جنيها، وااللمبة النيون 60 وات صيني 7 جنيهات، واللمبة الفتنامية 100 وات، 50 جنيها، فيما سجلت اللمبة العادية ليد 15جنيها، واللفة خرطوم 32 وات بـ 350 جنيها.

وشهدت أسواق الأجهزة المنزلية ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الحالي، ولكن مع استمرار حالة المنافسة القوية بين العديد من الشركات والمصانع والتوكيلات لجذب المستهلك وحثه على الشراء، بطرح موديلات مختلفة خاصة الشاشات التليفزيونية وغيرها من السلع الكهربائية بأسعار تنافسية وعروض ترويجية، وخاصة مع تعدد الأسماء والماركات وبلد المنشأ للعديد من الأنواع المختلفة.

وسجل التليفزيون السامسونج: 32 بوصة 3520-5000 جنيه، و43 بوصة 6350 جنيها، والثلاجة الشارب 2 باب 6500-7100 جنيه، وغسالة توشيبا أوتوماتيك علوى 10 كيلو بين 5100-5425 جنيها، وبوتاجاز زانوسي 4 شعلة غاز ستانلس ستيل بأسعار تتراوح بين 3800-4100 جنيه، والديب فريزر كريازي 6 درج بـ9000جنيه، والبوتاجاز جي إم سي ستانلس ستيل 5 شعلة بـ3200 جنيه، والسخان غاز فريش 10 لتر بـ1330جنيها، ومروحة توشيبا سقف 900-1020 جنيها.