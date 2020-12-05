صيادلة الغرف التجارية تشكو أدوية "الأبليكيشنز" للصحة وحماية المستهلك

تقدمت صيادلة الغرف التجارية ببلاغ لجهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية لاستحواذها على تطبيق إلكتروني "أبليكيشن" تبيع خلاله الأدوية مباشرة للجمهور دون الصيدلي، مؤكدة مقاطعة جميع الصيدليات للشركة المذكورة لحين تعديل إجراءاتها.

وقالت صيادلة الغرف إن هذا الإجراء يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955، والذي حصر أصحاب الحق في مزاولة المهنة وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور حاتم البدوي، نائب رئيس الشعبة العامة الصيادلة في البلاغ المقدم، أن استحواذ شركة ابن سينا على تطبيق بيع الأدوية شجع عددا كبيرا من الشركات على عمل تطبيقات مماثلة، ما يسبب أضررر جسيمة، أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة، إضافة إلى إتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاة للشروط والمعايير التي حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، فضلاً عن أن التطبيق يعد كيانًا يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد آلية للرقابة والمتابعة، وبالتالي لا يمكن محاسبته في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد بابًا خلفيًا لبيع الأدوية مؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، لافتة إلى أن التطبيق يساهم أيضًا في إتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها.

وقال إن التطبيق يعد نوعا من أنواع الاحتكار من شركات التوزيع على الصيدليات فالتوصيف القانوني لشركة ابن سينا أنها وسيط بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات ودخولها فى العلاقة بين المريض والصيدلي عن طريق استحواذها على التطبيق مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وليس من حقها التعامل المباشر مع المريض وهذه سابقة تحدث لأول مرة.,

ولفت إلى انتشار عدد كبير من أدوية "بير السلم" المغشوشة عبر الإنترنت، ما يهدد نحو 70 ألف صيدلية منتشرة في محافظات مصر.

وقال إن العدوى انتقلت لعدة شركات في طريقها لعمل تطبيق يتيح للمريض الشراء عبر الإنترنت كما لو كان تجارة ملابس أو "استوكات" حيث تتيح هذه الشركات عروض سعرية على هذه الأدوية منافسة للصيدلي، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمثل هذه التطبيقات حماية للمريض وللحفاظ على صحته.