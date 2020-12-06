أمير الكويت يدعو مجلس الأمة الجديد للانعقاد في 15 ديسمبر الجاري

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، مرسوما أميريا، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، يوم 15 ديسمبر الجاري.

وذكر الديوان الأميري الكويتي، في بيان، اليوم، أن المرسوم تضمن أيضا تكليف رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، بإبلاغ مجلس الأمة، ونشره في الجريدة الرسمية.

وبعد ماراثون انتخابي طويل، أسدل الستار على انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في عرس ديمقراطي جديد شهدته البلاد منذ الساعة الثامنة من صباح أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.

وشهدت تركيبة مجلس الأمة الكويتي 2020، تغييرا كبيرا في أعضائه بلغت نسبته نحو 62%؛ حيث لم ينجح من المجلس السابق سوى 19 نائبا من اجمالي 43 ترشحوا لخوض الانتخابات، في حين بلغت نسبة الوجوه الجديدة بالمجلس نحو 42%.

وفي مفاجأة كبيرة، شهد مجلس الأمة الكويتي الجديد غياب العنصر النسائي عن المشهد تماما، ليكون مجلسا ذكوريا بالكامل؛ حيث لم تنجح النائبة السابقة صفاء الهاشم ،في الحصول على ثقة ناخبيها مجددا، لتخسر مقعدها التي حافظت عليه لثلاث دورات متتالية، في حين لم تنجح المرشحات الأخريات في الفوز بأحد مقاعد المجلس الـ50، وكان الأقرب منهم للفوز النائبة عالية الخالد المرشحة في الدائرة الثانية، بعد أن حصلت على المركز الـ13.

وتفاوت تغيير وجوه الفائزين في الانتخابات في الدوائر الانتخابية الخمس؛ حيث كان أعلى نسبة تغيير في الدائرتين الأولى والثانية، بواقع 70% لكل منهما، في حين تساوت نسبة التغيير في الدائرتين الرابعة والخامسة بنسبة 60%، بينما كانت الدائرة الثانية الأقل تغييرا في وجوه الفائزين، بواقع 50%.

وفيما يتعلق بأبرز النتائج التي شهدتها الانتخابات، تصدر رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق علي الغانم قائمة الفائزين بالدائرة الثانية، بعد حصوله على 5179 صوتا، في حين تصدر النائب الدكتور حسن جوهر قائمة الفائزين بالدائرة الأولى بعد حصوله على 5849 صوتا، بينما تصدر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري قائمة الفائزين في الدائرة الثالثة بعد حصوله 5524 على صوتا، والنائب شعيب المويزري في الدائرة الرابعة، بعد حصوله على 6200 صوت، في حين تصدر النائب حمدان العازمي نتائج الدائرة الخامسة بـ8387 صوتا.