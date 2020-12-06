رئيس البرلمان العربي يُهنئ الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً بنجاح الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي التي جرت يوم أمس السبت الموافق الخامس من ديسمبر الجاري 2020.

رئيس البرلمان العربي: الكويت دائماً ما تقدم نموذجاً رائداً ومتطوراً ومُلهماً في مسيرة الديمقراطية

وأكّد رئيس البرلمان العربي أنَّ دولة الكويت دائماً ما تقدم نموذجاً رائداً ومتطوراً ومُلهماً في مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، وهو ما أثبتته الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في ظل أجواء اتسمت بالشفافية والحيادية والمهنية والتنظيم الجيد.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أنَّ الشعب الكويتي أثبت من خلال هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام أنه قادر على تجاوز كل التحديات في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي السياق ذاته، هنَّأ رئيس البرلمان العربي أعضاء مجلس الأمة الكويتي الجدد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تحمل المسئولية الكبيرة التي أولاها إياهم الشعب الكويتي، ومؤكّداً ثقته التامة في أنهم سيكونوا على قدر ثقة ناخبيهم في خدمة وطنهم والإسهام في رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تقديره الشديد لما حققته دولة الكويت من إنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، وهو ما انعكس على تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، متمنياً لدولة الكويت وقيادتها وشعبها الشقيق دوام الرخاء والأمن والأمان.