موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره وولفرهامبتون الإيطالي، مساء اليوم 6 ديسمبر الحالي، في إطار مباريات ذهاب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لنسخة موسم 2020-2021.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

وتقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2، ويتولى التعليق عليها أحمد الطيب.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

وتنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، متساويًا في النقاط مع توتنهام صاحب الوصافة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي متصدر الجدول، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على أرسنال بهدفين لهدف.

التشيكل المتوقع لفريق ليفربول أمام وولفرهامبتون

ومن المنتظر أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لـ"الريدز" بتشكيل مكون من كيلير، آندي روبيرتسون، جويل ماتيب، فابينيو، نيكو ويليامز، جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم، روبيرت فيرمينو، ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لفريق وولفرهامبتون أمام ليفربول

ن المنتظر أن يدخل نونو إسبريتو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون المباراة بتشكيل مكون من باتريسيو، بولي، كودي، سايس، سيميدو، مارسال، ديندونكير، نيفيس، تراوري، نيتو، بودينس.

الجماهير تزين ملعب مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

وتم السماح للأندية التي تقع في المدن التي تنخفض فيه حدة القيود المتعلقة بأزمة كورونا للمستويين الأول والثاني، مثل لندن وليفربول، باستقبال 2000 مشجع أما المدن التي ترتفع فيها حدة القيود مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا، فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات في غياب الجماهير.